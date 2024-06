Em breve mamãe! Maraisa revela que está tomando remédio para engravidar

Maraisa quer ser mamãe! Já não é de hoje que a cantora vem dando a entender, através das fotos ao lado do noivo Fernando Mocó, que pretende ter um filho, né? Tanto é que os fãs até acharam que ela podia já estar grávida depois de alguns cliques suspeitos.

No entanto, em entrevista para o perfil Conceito Sertanejo, Maraisa contou que ainda não tem bebê no forninho, mas que está tomando remédio para engravidar:

- Eu, por exemplo, estou gordinha. Tô tomando remédios para engravidar e to na minha fase de que, o que vier, vai vir. Eu sou inteligente porque sei que estou me preparando para um momento, para o maior projeto da minha vida.

Ainda de acordo com o colunista Leo Dias, a cantora pretende se casar com Fernando em cerca de dois meses e já até escolheu o padre que deverá realizar a cerimônia. Através das redes sociais, o religioso postou um clique com o casal e escreveu:

Deus abençoe e em breve vamos estar juntos novamente para um momento especial.