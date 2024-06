Charge - 17 de junho de 2024

A gestão do prefeito José Auricchio Júnior (PSD) tem até o próximo dia 18 para dar explicações ao MP (Ministério Público) de São Caetano sobre falhas na implementação do ensino integral. A Promotoria acolheu representação da vereadora Bruna Biondi (Psol) contendo, em seu teor, queixas como “falta de infraestrutura das instituições para atender às demandas dos alunos e a superlotação de algumas unidades escolares”, discorreu a promotora Carla Murcia Santos.

A denúncia traz informações como falta de professores e longas filas de espera para a alimentação entre os turnos. De acordo com a tese apresentada à Promotoria, a demora desestimula a alimentação dos estudantes.Agora, com o pedido do Ministério Público, a Prefeitura precisa dar explicações e apresentar mudanças efetivas no serviço ofertado, assim como criar ferramentas para mitigar os problemas.