Lúcia Veríssimo é hospitalizada após incêndio em fazenda e recebe mensagens de carinho: - Não sei o que seria de mim

Lúcia Veríssimo passou por momentos difíceis no fim de semana e desabafou sobre um incêndio em sua fazenda por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, a atriz conta que cuida muito do meio ambiente e proíbe pesca e caça por lá. No entanto, ela compartilhou que algumas pessoas invadiram o espaço e, durante a fuga, derrubaram uma bituca de cigarro no mato, o que desencadeou o incêndio. Lúcia faz um apelo e pede para não mexerem com fogo perto de matas, principalmente na época das secas:

- Não soltem balão, não joguem guimba de cigarro nas estradas.

O Corpo de Bombeiros, de acordo com ela, não ficava perto da fazenda e demorou três horas para chegar ao local. Nesse meio tempo, a atriz e seu empregado tentaram conter o fogo e acabaram sendo hospitalizados:

- Já fui atendida, fiquei no oxigênio, meu esôfago está todo machucado. Meu empregado também.

Ela ainda agradece aos bombeiros, pois mesmo com a longa distância, eles apareceram o mais rápido possível e apagaram as chamas:

- Não sei o que seria da fazenda e de mim se eles não tivessem vindo. Eles conseguiram segurar, mas metade da fazenda está queimada. Eles subiram morros imensos e entraram na floresta, que ardia em chamas altíssimas. Eles são verdadeiros heróis.

Na publicação, diversos famosos se solidarizaram com a situação e deixaram diversos comentários com mensagem de carinho:

Força Lúcia!, disse Pedro Scooby.

Zélia Duncan também demonstra apoio:

Senti sua dor daqui...boa sorte, se pudermos ajudar.

Infelizmente as pessoas não respeitam nada e não estão nem aí para o que elas causam. Força minha amiga querida, confortou Solange Couto.