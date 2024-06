S.Bernardo é terceira em queda de energia por colisão em poste

Um levantamento realizado pela Enel Distribuição São Paulo mostra que São Bernardo foi a terceira cidade na área de concessão com maior número de colisões em poste que ocasionaram interrupções de energia. Entre janeiro e março desde ano, a cidade registrou cinco batidas contra postes com a fiação da distribuidora, atrás apenas de Osasco, com seis, e da Capital, com 92 ocorrências. O número representa quase metade do total do Grande ABC durante o período, já que, juntas, as sete cidades registraram 13 acidentes.

Em 2023, foram registradas 500 colisões contra postes da rede elétrica que resultaram em queda de energia em toda a área de concessão da Enel, o que equivale a uma média de mais de uma batida por dia. Na região, no ano passado, foram 66 ocorrências, cerca de cinco por mês, sendo o maior registro na cidade de Santo André (22), seguida por Mauá (16), São Bernardo (13), Ribeirão Pires (8), Diadema (6) e São Caetano (1). Rio Grande da Serra não teve registros.

Considerando somente os primeiros três meses deste ano, foram registradas 132 ocorrências nos municípios atendidos pela empresa, contra 106 no mesmo período do ano passado, um aumento de 25%. Na região, o número se manteve estável, visto que, de janeiro a março de 2023, foram registrados os mesmos 13 acidentes.

Segundo Marcio Jardim, diretor de Operações e Manutenção da Enel Distribuição São Paulo, ocorrências desse tipo são mais frequentes com a proximidade dos finais de semana, especificamente entre sexta e segunda-feira. Ele destaca que a queda de postes pode acarretar extensas horas de trabalho para as equipes de manutenção, uma vez que não apenas substituem o poste, mas também reconstroem o trecho danificado da rede elétrica.

“Em situações mais complicadas, é preciso aguardar a autorização da perícia para darmos início aos reparos, o que pode prolongar o período em que os consumidores ficam sem energia”, observa Jardim.

O executivo pondera ainda sobre a importância de responsabilizar os causadores desses incidentes: “Além do perigo à vida e do impacto da interrupção do serviço para diversos clientes, é fundamental ressaltar que todo o custo de reparação de estruturas e cabos é transferido para os responsáveis pelos danos ao patrimônio público”.

ORIENTAÇÃO

Após as colisões, os postes danificados são encaminhados para uma empresa de reciclagem, onde seus resíduos são transformados e reutilizados na construção civil. Essa prática não apenas evita o descarte inadequado de materiais, mas também promove a economia circular, contribui para a sustentabilidade ambiental e incentiva o uso consciente dos recursos naturais. Para ampliar a conscientização e mobilizar a sociedade, Jardim também preparou orientações à população em casos de acidentes envolvendo postes.

“Em caso de acidente veicular, em que ocorra queda do poste ou de cabos, é importante ficar no interior do veículo, sem encostar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa. Também é muito fundamental não tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas, além de nunca tentar realizar o isolamento da área. No caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente”, cita o executivo.

Quando situações como essas acontecem, a Enel Distribuição São Paulo deve ser comunicada para realizar a troca do poste. Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Enel SP; pelo site da companhia; pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento 0800 28 00 120.