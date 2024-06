Após eliminação de Juliano Floss no Dança dos Famosos, nota de Nathalia Dill divide opiniões na web

Nathalia Dill ficou em alta nas redes sociais depois de participar como jurada no Dança dos Famosos, no Domingão com Huck do último dia 16 de junho. A atriz deu o que falar ao dar 9.9 para Juliano Floss por perceber que ele levou uma cotovelada de sua parceira durante a apresentação. Ao final, com a soma das notas de todos, o influenciador acabou sendo eliminado.

Caso você não acompanhe o programa, os jurados são sempre divididos entre artísticos e técnicos. Mesmo sendo uma regra não escrita, os famosos convidados como artísticos acabam sempre dando notas altas. Por isso, quando Letícia Colin participou, ainda em março, recebeu críticas ao dar o famoso 9.8 ao grupo D.

Dessa vez, no entanto, a nota de Nathalia Dill não gerou uma opinião unânime nas redes, se dividindo entre quem achou justo e quem ainda concorda com a regra não escrita para os famosos convidados.

Veja abaixo:

"Só vou te dar 9.9 por causa da cotovelada que teve." Nathalia Dill ícone mantendo o legado de Leticia Colin, escreveu um seguidor.

Como pode a grandiosa Nathalia Dill ter entrado na mente de meio mundo por um 9.9, pontuou outro.

Nathalia Dill como você se sente sabendo que destruiu o sonho da vida de um menino de 20 anos que saiu do interior do sul pra dar um futuro melhor pra sua família, escreveu um terceiro.

Nathalia Dill você não é júri técnico amor, é 10 e ponto, escreveu outra internauta.