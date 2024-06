Psol indica Bruno Daniel como vice de Bete Siraque

O Psol de Santo André definiu na manhã de ontem, por unanimidade, o nome de Bruno Daniel como indicado a pré-candidato a vice de Bete Siraque (PT), pré-candidata ao Paço andreense.

Irmão mais novo de Celso Daniel, ex-prefeito petista assassinado em 2002, Bruno disputou o pleito em 2020. Ele chegou a liderar as pesquisas em dado momento, mas acabou atrás de Bete com 7,21% dos votos – a petista teve 7,35%.

Mesmo com a indicação psolista, ainda não é certo que Bruno Daniel vai compor a chapa com Bete Siraque. Segundo informou a petista, o nome será submetido a avaliação do grupo de partidos aliados à pré-candidatura.

Fora do grupo psolista, também estão na disputa Nilson Bonome (PDT) e o médico José Murisset (PCdoB).