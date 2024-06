Pré-candidatos se apoiam na religiosidade

Pré-candidatos a prefeito de São Bernardo buscam apoio na fé para a corrida pelo Paço de São Bernardo. Ontem, a comerciante Flávia Morando (União Brasil) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania) aproveitaram o período da manhã para irem a igrejas. Os concorrentes políticos depois intensificaram agendas externas com corpo a corpo com moradores.

A sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB) esteve na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Laura. Flávia seguiu o rito católico e comungou (recebeu a hóstia) e se ajoelhou para uma oração íntima. A pré-candidata, logo após a celebração religiosa, declarou em uma rede social: “Domingo é dia renovar a fé, agradecer pela vida e recarregar as energias para a semana que vem por aí”.

Após a missa, Flávia seguiu para o Riacho Grande. Na instituição beneficente Cantinho Meimei aproveitou a festa junina e intensificou o corpo a corpo com moradores. Antes da missa, a pré-candidata esteve na feira livre do Jardim do Lago.

Alex Manente também foi à missa. No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Paulicéia, o deputado também comungou e de joelhos fez suas orações. Após a celebração religiosa, tirou fotos e interagiu com fiéis católicos. “Domingo de gratidão”, escreveu o parlamentar em uma rede social.

No período da tarde, Manente esteve na igreja Avivamento Bíblico para prestigiar a ação social promovida pelos membros cristãos no Baeta Neves e região. “Lindo e necessário trabalho”, discorreu o pré-candidato.

O deputado estadual Luiz Fernando Texeira (PT), já no fim da tarde, participou de uma reunião com moradores do Jardim Calux. O encontro foi promovido pelo pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém. “Foi um momento de muita conversas sobre a nossa cidade”, declarou o pré-candidato a prefeito. Antes esteve com moradores no D.E.R.

O pré-candidato Marcelo Lima (Podemos) esteve no Parque das Flores e Jordanópolis. Rafael Demarchi (Novo) não divulgou atividades.