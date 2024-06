Idoso morre em acidente na Avenida Guido Aliberti, em São Caetano

Um motociclista de 75 anos morreu na manhã deste domingo em acidente na Avenida Guiado Aliberti com a Estrada das Lágrimas. A moto bateu contra um carro e o condutor foi lançado ao solo, perdendo a vida na hora. O óbito foi constato no local, por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A colisão aconteceu por volta das 9h e o cruzamento ficou fechado até as 13h, quando a perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica foi concluída. Agentes da Guarda Civil Municipal preservaram o local e equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana atuaram para desviar o tráfego.