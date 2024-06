Simone Mendes fala sobre diferenças na carreira após separação de Simaria: Agora não posso mais olhar para o lado

No dia 15 de junho, Simone Mendes participou do programa Altas Horas, da TV Globo, que estava fazendo uma homenagem para o mundo do sertanejo. Durante o bate-papo, a cantora acabou relembrando o fim da dupla com Simaria.

Questionada por Serginho Groisman sobre as diferenças de cantar em dupla e solo, ela contou:

Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus.

Logo depois, ela explicou mais a fundo:

A Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo.