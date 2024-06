Ele rouba a cena! Em primeira aparição pública após diagnóstico de câncer, Kate Middleton se diverte com Príncipe Louis

Tem como não cair de amores pelo pequeno Príncipe Louis? Mesmo Kate Middleton sendo o centro das atenções no Trooping The Colour, que rolou neste sábado, dia 15, o caçula da família deu um jeito de roubar a cena e, de quebra, divertir a mãe, que fez sua primeira aparição pública desde o anúncio do diagnóstico de câncer.

Em algumas imagens, divulgadas pela Hello! Magazine é possível ver Kate se divertindo quando o filho começou a dançar sozinho durante o evento.

Logo depois, Louis, de seis anos de idade, mostrou que sua bateria social já estava acabando. Com sono, ele bocejou ao lado da mãe e da irmã, Princesa Charlotte. Na hora de acenar, no entanto, ele juntou toda a sua energia.

Um amor, né?