Mavericks mostram confiança após 1ª vitória na final da NBA e técnico elogia Doncic: 'Infernal'

O Dallas Mavericks impediu o título do Boston Celtics na última sexta-feira com uma vitória arrasadora no jogo 4 da final da NBA. A 'varrida', termo usado quando uma equipe vence por 0, só não aconteceu graças à atuação memorável de Luka Doncic, cestinha da partida com 29 pontos. Ele ainda contribuiu com cinco assistências e cinco rebotes. O esloveno, de apenas 25 anos, foi muito elogiado pelo técnico Jason Kidd.

"Ele foi o Luka de sempre, não havia um Luka diferente em quadra. Ele jogou em alto nível e tem sido ótimo, é um dos melhores jogadores do mundo. Por mais que critiquem, ele é um jogador infernal", disse o treinador, que viu seu time mostrar uma garra diferente das últimas três partidas. Os atletas lutaram por todas as bolas e foram retribuídos com uma vitória esmagadora.

A vitória, inclusive, deu confiança aos atletas dos Mavericks, que não desistiram de conquistar o título da NBA. "Sabíamos que podíamos vencer, até porque não podemos perder mais. Como sempre dizemos, vamos acreditar até o fim. Nossa energia em quadra era muito maior, estávamos presos na defensiva, desta vez, pudemos atacar mais e conseguimos nos manter vivos", afirmou Doncic, que minimizou as críticas.

"Eu não presto atenção, sempre haverá críticas, não importa o que aconteça. Basta manter o foco e deixar o meu melhor em quadra para ajudar a minha equipe a vencer. É só isso que eu penso", completou o ala-armador dos Mavericks, elogiado também por seu companheiro de equipe, Kyrie Irving.

"Acho que ele fez algumas pessoas engolirem as palavras. Demorou bastante para todos nós chegarmos à festa. A história será feita de qualquer maneira, gostaríamos de estar do lado certo dela."

Com o triunfo dos Mavericks, a disputa da série final está 3 a 1 para o Boston, que vai receber o quinto jogo nesta segunda-feira, às 21h30, em Massachusetts.