Wanessa Camargo, Rastapé e Edu Ribeiro vêm a Sto.André

A banda de forró Falamansa agitou o primeiro dia do Arraial Solidário de Santo André, comemorado no Paço Municipal. A festa continua neste sábado (15), com apresentações de Rastapé & Edu Ribeiro e Wanessa Camargo. No domingo, o evento recebe o especial Marilia Mendonça com Val Pinheiro e Maria Cecília & Rodolfo. A programação começa neste fim de semana começa sempre às 12h.

A entrada solidária orienta a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Neste ano, haverá também barraca para receber itens como cobertores e blusas de frio.

O montante arrecadado será enviado às 124 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade, as quais repassam os donativos para aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. As barracas vão oferecer comidas típicas juninas, além de food e beer trucks.

Neste sábado, a festa começa com Forró Pé de Calçada, às 12h. Em seguida, Balaio de Baião, às 13h; Paulinho Nação & Forró Manero, às 15h; DJ Robson Garcia, às 16h30; e Rastapé & Edu Ribeiro, às 17h30. O encerramento ficará por conta de Wanessa Camargo, às 20h30. No último dia, o evento terá DJ Jadna, às 12h, e Alex Sandro, às 15h30. Depois, Gabriel Buscariolli, às 15h30. Na noite do domingo, o público pode assistir ao especial Marilia Mendonça com Val Pinheiro, às 18h, e Maria Cecília & Rodolfo, às 20h30.

Neste fim de semana, também na região, Ribeirão Pires realiza a 46ª Festa de Santo Antônio a partir das 12h. Neste sábado, o evento na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna está reservado para programação de quadrilhas. com apresentações do grupo Arte 21, às 18h30, e show de Forró do Vital, às 20h30. No domingo, a programação tem a dupla Roger e Rogério, às 20h30.