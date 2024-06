Marido de Lulu Santos, Clebson Teixeira mostra cantor em repouso após diagnóstico de dengue

Lulu Santos tem passado por momentos difíceis nos últimos dias, mas uma coisa é certa: seu marido, Clebson Teixeira, está sempre ao seu lado.

Depois de o cantor ter sido internado com gastroenterite aguda e influenza A, na última quinta-feira, dia 13, ele revelou que também testou positivo para dengue. No mesmo dia, o rapaz fez um clique do marido repousando no sofá de casa.

A imagem foi compartilhada nos Stories do Instagram oficial do artista com um emoji de coração remendado.

Lembrando que, por orientação médica, Lulu segue o tratamento em repouso absoluto por mais alguns dias, e teve a necessidade de adiar sua agenda de shows deste fim de semana.

Melhoras para ele!