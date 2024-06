Glória Pires recebe declaração da herdeira: Vidinha

Glória Pires ficou entre os nomes mais comentados nas redes sociais por ter viralizado um vídeo dando selinhos na filha, Ana Morais, e recebeu críticas pelo momento. Alguns internautas, entretanto, relembraram que não é a primeira vez que a atriz realiza o gesto com suas filhas. Ela já apareceu em outros momentos dando os beijos em Cleo e em Antonia Morais.

A repercussão aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 12, e na quinta-feira, dia 13, a atriz compartilhou uma declaração da filha para ela mesma nos Stories, acompanhada de uma foto das duas:

Vidinha, escreveu Ana.

Os comentários negativos não são de hoje. Em 2023, a matriarca rebateu críticas que recebeu pelo gesto com Cleo:

- Faço isso desde que meus filhos eram bebês. É assim: quem gosta, beija. Quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar. Bento [o caçula], por exemplo, quando fez 17 anos [de idade] falou: Mãe, não quero mais que você me beije na boca. Disse: Ok, falou ela em entrevista ao jornal Extra.

Ela ainda afirmou que a maldade está nos olhos de quem vê:

- Não sei se essa repercussão é de pessoas radicais, mas acho que é uma opinião de quem não tem com quem dividir carinho. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça, desabafou.

Mesmo assim, a web repercutiu demais o vídeo mais recente:

Eu estou há meia hora exatamente assim [emoji assustado] em estado de completo horror com esse vídeo da Glória Pires beijando a filha, comentou um internauta no X, antigo Twitter.

Perturbada com o vídeo da Glória Pires beijando a filha, opinou outra.

Mas também teve quem defendeu as Pires:

De todas as populações doentes daqui, a que dá chilique por conta de um selinho da Glória Pires na filha ainda é a que mais me intriga. Pelo amor de Deus, se internem! Todo esse alarde ao mesmo tempo que protestam contra a geração saúde que faz o mesmo com qualquer cena de nudez numa série teen, declarou mais uma.