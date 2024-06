Santos pretende afastar sequência negativa diante do Operário-PR

As três derrotas consecutivas fizeram com que o Santos deixasse o G-4 da Série B do Brasileiro. Para voltar à zona de acesso, o Peixe precisa vencer o Operário-PR, fora de casa, às 19h de hoje.

Agora na quinta posição da classificação, com 15 pontos, o time da Vila Belmiro venceu pela última vez há quase um mês, mais precisamente em 15 de maio, nos 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas. Já o adversário, apesar de ocupar apenas a oitava colocação, soma dois triunfos seguidos e chega embalado para o duelo.

O lateral JP Chermont finalizou os treinamentos com a seleção sub-20 do Brasil e está disponível para compromisso, assim como a dupla de atacantes, Julio Furch e Guilherme, que está em fase final de transição e pode ser relacionada para a partida.