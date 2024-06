Um anjo na catedral. O rosto da menina Zuza. Criação dos Bastiglia. Para sempre em Santo André.

Elza Wilhelm de Carvalho

(Santo André, 20-1-1938 – São Bernardo, 10-6-2024)

Em dezembro de 2017, Elza Wilhelm de Carvalho, a dona Zuza, participou do programa “Memória na TV”, aqui no Diário, e emocionou ao contar uma passagem muito bonita da sua juventude: seu rosto de menina-moça pintado pelos irmãos Bastiglia na capela do Santíssimo, na Catedral do Carmo.

Quem a abordou para a pintura foi Enrico Bastiglia. A pedido de “Memória”, dona Elza retornou à catedral, em companhia do neto Gustavo, e mostrou seu rosto dando vida a um anjo do conjunto belíssimo das pinturas sacras da sede da Diocese de Santo André.

Era 2017. Sete anos depois, a notícia trazida pela jornalista Viviane Raymundi (ex-Diário): “Hoje infelizmente não venho comunicar mais um almoço festivo da família Capp, mas o falecimento ontem da Zuza. Você a entrevistou no seu estúdio, antes ainda da pandemia. Lembra que o rosto dela, quando menina, foi usado como modelo das pinturas da catedral do Carmo”.

Dona Elza descende da primeira família de origem belga de Santo André, talvez a segunda, depois da família de Homero Thon - os Capp chegaram ao Brasil em 1890. Era filha de Hermann Wilhelm e de Carmem Capp Wilhelm. Viúva de Nuno Maria de Carvalho. O casal teve quatro filhos: Fernando, Paulo, Cristina e Virgínia. Ela parte aos 86 anos. Foi sepultada no Cemitério da Saudade, na Vila Assunção.

Crédito das fotos 1 e 2 - Gustavo Castilho Wilhelm de Carvalho (foto e reprodução)

NOS CÉUS ANDREENSES. A mocinha Zuza e dona Elza em 2017: um anjo na Catedral do Carmo

NAS ONDAS DO RÁDIO

Anacleto Rosas.

De Taubaté para o mundo.

Texto: Milton Parron

Na série especial do mês de junho, o programa “Memória” continua evocando artistas que dedicaram suas vidas à música regional. É a vez de Anacleto Rosas Júnior, natural de Mogi das Cruzes onde nasceu em 1911 tendo, no entanto, vivido boa parte dos seus 67 anos – morreu em 1978 – em Taubaté.

Compositor, e dos melhores, no gênero sertanejo. Escreveu, e foram gravadas, cerca de 500 músicas em parcerias diversas.

A dupla Tonico e Tinoco gravou 60 composições de Anacleto, entre as quais ‘Cortando Estradão’, ‘Os Três Boiadeiros’, ‘Cavalo Preto’, ‘Mestiça’, ‘Aparecida do Norte’ e ‘Filho de Mato Grosso’.

Além de muitas de suas músicas, “Memória” também exibirá trecho de um programa comandado por Anacleto durante muitos anos na Rádio Difusora de Taubaté e, ainda, depoimentos dos netos, amigos e companheiros de trabalho do grande compositor.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Festejos juninos - III. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h. Amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 21 de junho, às 23h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

Bate-papo com o ouvinte e ótimas tiradas do apresentador, ora sérias, ora cercadas de muito bom humor, ao som da canção que marcou a carreira de Ayrton Senna. Produção e apresentação: Jef Coração de Estudante. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82;9.

Canta Itália

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 23h (reprise); quarta-feira, às 20h (programa inédito). Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

Arquivo de Memórias Musicais

A música de Charles Chaplin, em três versões. Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 15 de junho de 1994 – Edição 8726

MANCHETE – Filippi (prefeito) lidera a ocupação da Sabesp em Diadema.

Manifestantes queriam retomar negociações para municipalização da água na cidade.

Reportagem: Vera Magalhães e Nario Barbosa (fotos).

ECONOMIA – O ministro da Fazenda, Rubens Ricúpero, lançava a campanha de divulgação do real.

BASQUETE FEMININO – Festa brasileira para as campeãs do mundo. Leila, da Lacta/Santo André, recepcionada com uma macarronada especial.

COPA 1994 – Parreira convocava o zagueiro Ronaldo para a vaga de Ricardo Gomes. Festa na família do bairro Assunção, em São Bernardo. Ronaldo, ex-São Paulo FC, jogava no Shimizu do Japão.

Reportagem: Arnaud Pierre.

DIADEMA – Prefeitura inaugurava a Praça Ayrton Senna, na Vila Conceição.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Piquete

E mais: Arez (RN), Capinópolis (MG), Itajaí (SC), Monteirópolis (AL), São José dos Quatro Marcos (MT), Tefé (AM), Três Lagoas (MS), Valparaíso de Goiás (GO) e Witmarsum (SC).

Hoje é o aniversário do Estado do Acre.

HOJE

Dia Mundial da Violência contra o Idoso

Dia do Paleontólogo

São Vito

15 de junho

Natural da Sicília, Itália. Martirizado aos 15 anos, por fidelidade a Jesus Cristo, depois de sofrer tormentos cruéis em Roma, no ano 300.

O bairro do Brás, em São Paulo, está realizado a 106ª Festa de São Vito.

Ilustração – Associação São Vito Mártir (Brás)