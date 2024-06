S&P 500 e Nasdaq renovam recorde com PPI e Broadcom, mas Dow Jones fecha em queda

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 13, após mais um dado benigno de inflação nos Estados Unidos fortalecer a aposta em corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) - ainda que a autoridade monetária tenha adotado discurso prudente sobre as perspectivas políticas.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,17%, aos 38.647,10 pontos. Por outro lado, o S&P 500 avançou 0,23%, aos 5.433,74 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 0,34%, aos 17.667,56 pontos, ambos em recorde de fechamento.

Em destaque, a ação da Broadcom saltou 12,27%, após a fabricante de chips semicondutores informar lucro e receita acima do esperado, diante da demanda para a produtos de inteligência artificial. Na esteira, Nvidia ganhou 3,52%, Qualcomm se elevou 1,12% e Micron Technology avançou 1,70%.

Por outro lado, Boeing caiu 1,08%, depois que a fabricante de aeronaves abrir investigações sobre problemas de qualidade em aviões do modelo 787 ainda não entregues aos clientes.

No quadro macro, os mercados repercutiram a inesperada queda do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) no comparativo mensal de maio. Junto com o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mais brando divulgado na quarta-feira, o indicador ajudou a consolidar a aposta entre investidores de que o Fed entregará dois cortes de juros este ano, conforme mostrou a plataforma de monitoramento do CME Group.

A visão contrasta com a expectativa da maior parte dos integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês), que projeta apenas um corte em 2024, de acordo com o gráfico de pontos. O presidente do BC norte-americano, Jerome Powell, inclusive, reiterou que o relaxamento monetário só ocorrerá quando houver confiança no arrefecimento da inflação.