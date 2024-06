Com vestido transparente, Yasmin Brunet faz festão de aniversário e recebe diversos famosos

Yasmin Brunet, conhecida como sereia, fez uma baita festa para a comemoração dos seus 36 anos de idade na noite da última terça-feira, dia 11, no Hotel Rosewood, em São Paulo. A modelo nasceu no dia 6 de junho de 1988, mas comemorou a data agora. E o tema foi Baile da Sereia, sendo que a modelo apareceu como de costume: com um vestido transparente!

Sua família foi prestigiar tudo de perto. Seu irmão apareceu por lá e sua mãe, Luiza Brunet, também, pois não perderia o aniversário da filha.

O BBB24 veio com força para festa! Lucas Buda, Marcus Vinicius, Michel, Raquele e Deniziane posaram juntos para a foto.

Sua parceira de jogo, Wanessa Camargo, também foi comemorar com a amiga. E foi acompanhada de seu amado, Dado Dolabella.

Novo affair no ar? Olha só quem foi visto chegando juntinho no aniversário da sereia: Lucas Pizane e Giovanna. Os dois vêm sendo apontados como ficantes e foram flagrados trocando beijos recentemente.

Vanessa Lopes também foi ao evento! Ela apareceu acompanhada de sua família! Ana Castela e Gustavo Mioto apareceram juntinhos na entrada. Os dois voltaram a namorar recentemente e sempre arrasam nas aparições.