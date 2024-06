Luiza Martins lança novo álbum Intensa até Demais e abre o coração: - Esse álbum me ensinou

Álbum novo na área! Luiza Martins lançou seu mais novo álbum de estúdio, Intensa até Demais, na noite da última terça-feira, dia 11. O disco conta com quatro faixas inéditas, que vão explorar a intensidade da cantora e a profundidade de seus sentimentos. Durante coletiva de imprensa, Luiza abriu o coração e contou sobre o processo de criação:

- Tudo muito simples, tudo muito tranquilo [...] Fazemos na calma, escutamos uma música, aí pensamos: Pô, essa música é boa, essa música é gostosa, vamos fazer a produção dela... quanto mais o artista está tranquilo na cabeça, mais coisa boa sai.

Ela também falou sobre a ansiedade de lançar o álbum e os princípios que segue:

- Eu me sinto um pouco ansiosa, mas não de forma ruim. É uma coisa do tipo Será que vai dar certo?, ou até ver as músicas lançadas lá nas plataformas. Esse lance de emplacar um hit, eu procuro não entrar nesse redemoinho. Eu acho que isso é uma receita perfeita para adoecer a cabecinha da gente, esse lance do Eu tenho que acertar [...] sempre me leva para uma situação de que quanto mais a gente faz correndo e com o intuito apenas de números e dinheiro, isso acaba encaminhando a gente para lugares que não nos levam para resultados genuínos. Acaba virando muito mecânico.

A artista também compartilha que escolheu o nome do álbum porque se identifica e é muito intensa. O EP é focado nas características do signo escorpião, que é o mesmo da cantora:

- Intensa até Demais começou falando do escorpião, eu não entendia direito o que era um signo, o que era ser de escorpião, mas desde nova eu sofri bullying, porque era: Qual é seu signo? E eu respondia: Eu sou de escorpião. Aí a galera já dava uma afastada. Então eu descobri o que era ser de escorpião na própria pele. E a parte intensa de escorpião, é uma densidade que vocês não tem noção.

Ela conta que o álbum junta muito esses sentimentos:

- O Intensa até Demais junta tudo. É a intensidade escorpiana real. As vezes me encontro em uma situação que penso Meu Deus, eu queria sentir menos, sabe? E essas músicas novas são bem sentidas, são músicas para chorar, são músicas que você fica apertado. Tem muito a ver comigo.

Além disso, a cantora diz que esse novo disco tem relação com o anterior, A Culpa é do meu Signo, e fala sobre os temas das novas faixas:

- Eu quis fazer tudo muito pessoal, não necessariamente histórias que eu vivi na pele, mas como eu sinto as coisas. Mesmo as que eu não compus, são músicas que passam muito bem o que eu sinto, o que eu faria, como eu agiria, essa coisa profunda. Elas foram pensadas justamente no momento ácido/deboche e momento profundo. Então, meu parâmetro era uma coisa ligada ao humor, mais venenoso e ácido, sarcasmo, e uma coisa ligada ao profundo/intensidade.

Marcela, ex-BBB20, atual namorada da cantora, também participou da coletiva e adicionou:

- Eu acho que você conseguiu trazer diferentes formas de sofrimento, desde a pessoa que terminou e está ansiosa para que a outra pessoa faça algo de errado para ela poder seguir em frente, existe a pessoa que reconhece que ela ama mais o outro do que ela mesma, então ela fica em uma relação que não é legal. Existe o casal que não está em uma relação muito legal, mas eles estão sofrendo porque se amam demais. Eu acho que tem narrativas diferentes no Intensa até Demais, que traz essa identificação.

Luiza reflete também sobre as atitudes das pessoas:

- Eu acho que as pessoas têm medo de serem intensas, então eu acho que tem um pouco disso [...] tem todo tipo de sofrimento. É a seleção mais sofrida que eu já escolhi.

Ela ainda conta como o álbum impactou de forma pessoal nela e abre o coração:

- Impactou de muitas formas. O trabalho vai te impactando em muitos momentos. Eu acho que esse álbum me ensinou e me ajudou a pensar em conceitos, em como entregar isso para o público. Eu não olhava para ninguém, eu não olhava para outro artista e pensava: Quero fazer igual a ele, isso nasceu em mim, o desejo de dar mais e mais sentido para as coisas. Então eu pesquisei como criar um conceito e pensei como entregaria isso para os fãs. Esse lance do conceito foi nascendo com esse álbum.

Martins ainda falou sobre o que a move:

- Você fazendo as coisas com sentido é sensacional, e eu preciso disso em tudo. Eu preciso ser movida por alguma coisa que não seja só grana e fama [...] Eu sou sentimento, eu quero que as pessoas se sintam amadas pelos meus lançamentos.

A cantora fala sobre a música Herói/Vilão, e diz que foi uma das mais difíceis de escrever. Segundo ela, a canção foi inspirada em duas músicas, uma da Alcione, Minha Estranha Loucura, e uma do Fagner, Deslize. Marcela completa e diz que a música reflete muito bem os sentimentos de quem está em um relacionamento abusivo.

Ela ainda se emociona ao relembrar do amigo que já faleceu, Maurílio, e relembra como eles compuseram juntos. A música foi lançada dentro desse álbum, junto com mais três. Ela adicionou como escolheu as canções e disse que escolheu tudo de forma pessoal. A artista afirmou que escolheu o signo para ser o tema desse EP porque era pessoal, e ela vinha querendo incluir a pessoalidade nas músicas. Luiza compartilhou que ela quer transmitir os sentimentos de intensidade reprimidos:

- Esse álbum vem para lembrar as pessoas que a gente pode sentir ciúmes, raiva, saudade. Quero passar que música, que sertanejo, é isso aqui: sentimento.