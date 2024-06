Última etapa do processo de desinflação será a mais difícil, diz integrante do conselho do BCE

A integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel, afirmou nesta quarta-feira, 12, que a "última etapa" do processo de desinflação da zona do euro provavelmente será mais difícil do que as fases anteriores, de acordo com as últimas projeções. Em discurso, ela apontou que, embora a inflação dos bens esteja caindo rapidamente, os preços no setor dos serviços estão se revelando "rígidos".

Schnabel apontou para dados que indicam que o declínio da inflação foi "em grande parte impulsionado pela reversão de choques anteriores do lado da oferta".

Ela sugeriu que existem as primeiras indicações de abrandamento do crescimento salarial, apoiadas pela queda das expectativas de inflação.

Além disso, a dirigente indicou que o acúmulo de mão de obra pesa sobre a produtividade do trabalho e enfraquece a transmissão da política monetária.