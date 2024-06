Mamma Bruschetta é diagnosticada com pneumonia após broncoaspiração

Mamma Bruschetta, 74 anos, foi internada nesta segunda, 10, após ser diagnosticada com pneumonia na emergência do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Segundo a equipe da apresentadora, ela passa bem.

O diagnóstico aconteceu após uma broncoaspiração, processo causado pela aspiração de conteúdo estomacal pela boca. Desde 2019, Mamma sofre com episódios de refluxo após uma cirurgia para a retirada de um câncer.

Na segunda, 10, se sentiu mal e foi internada. "Ela está bem. A pneumonia é por aspiração. Desde que ela fez a cirurgia do câncer de esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo. Mas a pneumonia não é perigosa como a viral ou bacteriana", afirmou a assessoria de Mamma à revista Quem nesta terça, 11.

O câncer só foi descoberto no pré-operatório de uma cirurgia bariátrica em 2019, durante as férias como uma das apresentadoras do programa Fofocalizando, do SBT. À época, médicos detectaram um tumor ainda em estágio inicial durante uma endoscopia. A cirurgia foi um sucesso.

Não é a primeira internação da apresentadora neste ano. Em janeiro, ela foi internada na UTI com um diagnóstico de arritmia cardíaca. Duas semanas depois, recebeu alta. "Graças a Deus já estou em casa", celebrou nas redes sociais na ocasião.

Mamma é um personagem criado pelo ator Luiz Henrique, que alcançou sucesso em programas matinais como Mulheres, da TV Gazeta, antes de migrar para a emissora de Silvio Santos, em 2016. Em 2020, Mamma foi demitida durante uma reformulação interna no canal.