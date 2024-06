Ponte Preta pode ter volta de zagueiro, mas Jeh é baixa para duelo paulista na Série B

Na busca por melhorar o sistema defensivo, a Ponte Preta segue sua preparação para o próximo duelo da Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa fica por conta do retorno do zagueiro Mateus Silva, que deve ficar à disposição do técnico Nelsinho Baptista.

Mateus Silva foi vetado pelo departamento médico na derrota por 2 a 0 para o América-MG por dores no joelho, mas não teve lesão grave. Ele já está participando dos treinos e será acompanhado de perto. Desde 2023 na Ponte Preta, o jogador de 28 anos acumula 47 jogos, sendo oito nesta temporada.

Nelsinho Baptista, porém, já sabe que não poderá contar com o atacante Jeh, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o duelo paulista com o Novorizontino. Dodô, Renato, Elvis e Guilherme são opções a depender do esquema que o treinador irá utilizar na partida.

Com a derrota para o América-MG, a Ponte Preta segue com nove pontos e aparece em 14º lugar. O jogo diante do Novorizontino, que colocará Nelsinho Baptista frente a frente com seu filho Eduardo Baptista, técnico adversário, será realizado no sábado, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).