Polícia descobre esquema de receptação de carros no Grande ABC

O proprietário de uma transportadora de veículos foi preso nesta terça-feira (11), no Grande ABC suspeito de participar de um esquema de roubo, furto e receptação interestadual de carros de luxo.



A equipe da Polícia Civil abordou o caminhão que realizava o transporte de três veículos do Rio de Janeiro a Curitiba, no Paraná. Durante a pesquisa, os policiais confirmaram que os carros eram ilícitos. Os agentes ainda descobriram que a empresa usada no esquema criminoso não tem documentação e funcionava informalmente.



Uma equipe da 1ª Divecar (Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos) iniciou as investigações ao encontrar duas picapes com queixa de roubo estacionadas no pátio da empresa do suspeito, em São Bernardo.



Ao longo da apuração policial, descobriu-se que a empresa recebia e enviava os carros ilícitos em caminhões-cegonha a diversas cidades do País.



O suspeito foi preso em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao distrito policial da região. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.