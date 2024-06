Eliana compartilha mensagem enigmática após declaração de Carlos Alberto de Nóbrega sobre saída do SBT

Eliana usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem um tanto quanto enigmática e fez com que os internautas interpretassem como indireta para Carlos Alberto de Nóbrega. Acontece que em entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, o humorista comentou sobre a saída da apresentadora do SBT e declarou que não sairia da emissora por dinheiro.

Pai, peço proteção para as coisas que não vejo, mas sinto, dizia a mensagem compartilhada.

Nos comentários, seguidores entenderam como indireta e apoiaram a loira:

Sim, que Deus nos livre dos falsos gostar, dos elogios disfarçados, cheio de maldades, escreveu uma internauta.

As pessoas estão ficando com a energia muito ruim, alma precisa se alimentar tanto quanto corpo, opinou outra.

Para o jornal, Carlos Alberto declarou:

Eliana não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para a Band. Mas é uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim, falou.