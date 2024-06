Viih Tube mostra momento fofo da primogênita e se pronuncia após Eliezer expor afastamento da filha

Nesta terça-feira, dia 11, Viih Tube usou as redes sociais para mostrar um momento muito especial de sua família. A mamãe está grávida de seu segundo filho e vem compartilhando tudo com os seguidores.

Agora, nos registros publicados por ela, podemos ver a influenciadora colocando um aparelho que possibilitou que a primogênita, Lua Di Felice, escutasse os batimentos do coração do irmãozinho, Ravi, ainda dentro da barriga.

Ainda no vídeo, vemos a pequena se assustar no momento em que ouve o barulho, esbanjando fofura na reação. A bebê também passa a mão na barriga de Viih, como se estivesse fazendo carinho no caçula.

Minha pequena ouvindo o coração do irmãozinho, escreveu a influenciadora na legenda.

Vale ainda notar que, durante a última segunda-feira, dia 10, Viih Tube também utilizou de seu Instagram para se pronunciar sobre o recente desabafo de Eliezer, seu marido e pai de Lua e Ravi, em relação ao afastamento que teve com a primogênita.

Para quem não viu, segundo o papai, Lua está mais distante dele e isso tem deixado o influenciador chateado. Em resposta a um questionamento de um de seus seguidores, a mamãe apontou que é apenas uma fase do crescimento da filha.

- Eu não sei quem viu, mas ele postou que estava realmente muito incomodado que a Lua só quer a mãe. Ela está naquela fase que só quer a mãe e ele está se sentindo mal com isso. Pra mim, isso são só traços de um pai super presente, né? Claramente ele está mal com isso porque ele é um pai muito presente, é um pai que sempre que estar com ela, começou dizendo.

- Ele faz tudo com ela e fica magoado porque vê que ela estava meio que não fazendo questão dele, mas eu falei para ele: Amor, é fase. Daqui a pouco eu vou ser a da vez. Não falam que menina é grudada com pai quando cresce? Então, uma hora vai ser eu a da vez, afirmou ao continuar.

Por fim, ela disse que a mudança da filha pode ser uma reação à nova gravidez da mãe:

- É normal. Eu estou grávida também, não sei se ela sente, né? Falam que sente o bebê e, enfim, fica mais dengosa. Mas, a gente é muito colada mesmo, porque eu entro nas brincadeiras, eu tenho um lado mais infantil também... não sei se é isso, contou.