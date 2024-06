Diego Costa sofre grave lesão muscular na coxa esquerda e desfalca o Grêmio por dois meses

Renato Gaúcho recebeu uma péssima notícia antes do treino desta terça-feira, no Rio de Janeiro. Exames de imagem confirmaram lesão muscular de grau 3 em Diego Costa e o atacante desfalca o Grêmio pelos próximos dois meses.

O centroavante até deixou a concentração com os companheiros, na Barra da Tijuca, para dar apoio ao time nas atividades do CT do Fluminense, em Jacarepaguá. A equipe se prepara para encarar o Flamengo, na quinta-feira, pelo Brasileirão.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Tricolor informa que, após a realização de exame de imagem, o atacante Diego Costa teve constatada lesão de Grau 3-C no músculo adutor longo da coxa esquerda. O atleta agora começa a cumprir o período de recuperação e está em tratamento fisioterápico", informou o Grêmio.

Diego Costa sentiu o problema no jogo de sábado, diante do Estudiantes, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Couto Pereira. O retorno deve ocorrer somente no dia 14 de agosto, no duelo de ida das oitavas de final da competição Sul-Americana contra o Fluminense.

O centroavante deve perder, além do compromisso com o Flamengo, outras 14 partidas no Brasileirão, diante de Botafogo, Fortaleza, Internacional, Atlético-GO, Fluminense, Palmeiras, Juventude, Cruzeiro, São Paulo, Vitória, Corinthians, Vasco, Athletico-PR e Cuiabá.

Como não pode inscrever jogadores antes da abertura da janela de transferências, em julho, Renato Gaúcho vai manter JP Galvão como centroavante, que também pode ser problema em breve por causa do contrato vencendo dia 30 de junho. Outra opção, André Henrique também está machucado.

Renato Gaúcho já adiantou à diretoria que necessita de reforços para armação e o ataque e o clube tentará fechar com um novo centroavante. Depois de treinar no CT do Parque Ecológico, em São Paulo, o Grêmio viu com bons olhos a possibilidade de contratar Pedro Raul, pouco aproveitado no Corinthians. Os paulistas, porém, querem uma troca para ceder o jogador, que tem contrato por cinco anos, por empréstimo.