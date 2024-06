João Guilherme participa de campanha publicitária de Dia dos Namorados e internautas reagem: Achei que a Bruna iria entrar

João Guilherme participou de uma campanha publicitária de Dia dos Namorados e internautas não conseguiram deixam de pensar em Bruna Marquezine. O ator fez uma reflexão sobre relacionamentos, falando sobre as pessoas que investem no amor e/ou contatinhos.

O artista começa dizendo:

- Com o dia do amor chegando aí, acho que é normal a gente ouvir histórias de casais apaixonados, que estão juntos tem um tempo. Uma vida e casais que acabaram de se conhecer, mas muita gente não sabe como é que está o play no contatinho, sabe? Tem essa dificuldade. É normal, porque tem pessoas que vão ter mais dificuldade, tem gente que é mais tímida do que a outra, ou às vezes simplesmente não sabe a hora de virar essa chavinha e dar o play no amor. Eu acho que está tudo bem. Quem vai te dizer isso na real é o seu coração, tá?

E finalizou pedindo de não desistam de viver um romance:

- O importante é não desistir do amor e acreditar no amor da maneira que você acredita, que seu parceiro acredita. Eu quero saber se vocês são do time play no amor real oficial ou time play no contatinho. Eu quero que vocês me contem, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai adorar saber como que o amor te tocou.

Na sessão de comentários, os seguidores de João Guilherme fizeram brincadeiras e mencionaram o suposto affair dele com Bruna.

Achei que a Bruna iria entrar no vídeo, se divertiu um.

Esse vídeo vão render milhões de views só de curiosos esperando a Bruna aparece, observou outro.

Eu: Ele vai assumir. Ele: É publi, tonta. João, me deixando doida, disse uma terceira que acreditou que se tratava de um anúncio de namoro.