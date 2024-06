Dia dos Namorados vai injetar R$ 72 mi no Grande ABC

O Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira (12), vai injetar R$ 72 milhões na economia do Grande ABC. Os presentes custarão em média R$ 212,30 e o pagamento será feito à vista, por meio de cartão de débito ou crédito. As compras on-line lideram a preferência, com os shopping centers na segunda colocação.

O levantamento, feito pela Strong Business School, mostra que os namorados vão ganhar presentes mais caros que as mães, cujo dia foi comemorado no mês passado. Na ocasião, a média de gastos estimada era de R$ 185,40.

“No caso das mães, tem um público maior, que quer lembrar a data pelo menos com uma lembrancinha. No caso dos namorados, apesar de ser um público menor, os consumidores buscam qualificar o presente. O que faz com que o tíquete médio fique mais elevado”, afirma Sandro Maskio, um dos responsáveis pela pesquisa.

Maridos (25%) e mulheres (24%) serão os mais presenteados, seguidos por namorados (22%) e namoradas (19%). Os itens preferidos incluem vestuário, acessórios e calçados (32%), perfumes e cosméticos (21%), flores (7,5%), joias e bijuterias (7%), cestas de café/doce (7%) e livros (4%). Produtos de maior valor, como eletrônicos e viagens, terão menor participação.

O levantamento mostra ainda que 47,5% dos consumidores planejam gastar menos por presente em relação ao ano passado, enquanto 44% estão dispostos a pagar mais em 2024. O valor médio que os consumidores pretendem gastar por presente é de R$ 212,3, com 31% dispostos a pagar até R$ 100 e 70% até R$ 200. O gasto total médio planejado é de R$ 242,2, com 25% gastando até R$100, 37% entre R$101 e R$200, e 34,5% entre R$ 200 e R$ 500.

As formas de pagamento preferidas são à vista, via cartão de débito, crédito ou dinheiro (85%), e PIX (14,5%). Pagamentos em dinheiro são menos comuns. A maioria dos consumidores realizará compras pela internet e plataformas digitais (34,4%), seguido pelos shoppings (31%) e o comércio no centro da cidade (22%). A escolha do local de compra é influenciada por fatores como comodidade, variedade e segurança.