Anchieta tem pontos de lentidão; túneis na Imigrantes seguem interditados

Segundo último boletim da Ecovias nesta segunda-feira (10), a lentidão persiste na Anchieta para o motorista que se dirige até a capital. O trecho mais critíco é do km 20 ao 17 e do km 64 ao 60, por alto fluxo de veículos. Outro destaque é que o Diário havia noticiado no final do mês passado a falta de iluminação nos túneis da Imigrantes e a situação ainda segue sem resolução na ala Norte da via; a Ecovias denuncia vandalismos constantes no local.

Por recomendação da concessionária, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da Via Anchieta.

No momento, o tempo e visibilidade são bons, com o SAI em Operação Normal (5X5). Não há focos de congestionamento registrados também na Imigrantes.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pela pista Norte das duas rodovias.

Túneis Imigrantes Norte seguem interditados por vandalismo

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, ainda estão sem energia devido a vandalismo no local.

Os vandalismos são constantes desde 15 de abril, segundo a concessionária. Pelo menos duas pessoas foram presas e há falta de energia desde então.

Desde abril, as equipes da Ecovias enviam comunicados informando que "trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível".