Charge - 10 de junho de 2024

O governo do Estado e seis dos sete municípios do Grande ABC somavam, juntos, o montante de R$ 133,8 milhões investidos em 12 obras públicas que se encontravam atrasadas ou paralisadas ao final do primeiro trimestre deste ano na região, com contratos que somam R$ 205,2 milhões. Os dados integram a mais recente atualização do Painel de Obras criado pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), divulgada na última segunda-feira, e foram compilados pelo Diário. Ribeirão Pires é a única cidade fora da lista.

Os dados sugerem piora na execução dos cronogramas de obras públicas no Grande ABC (veja quadro ao lado), já que, no levantamento anterior, referente ao terceiro trimestre de 2023, o TCE-SP apontava a existência de nove projetos inacabados na região.