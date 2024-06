Travis Kelce surpreende com jogada de softbol em evento beneficente

Mesmo em evento beneficente, Travis Kelce não esconde suas habilidades no softbol, esporte semelhante ao beisebol. A estrela da NFL e namorado de Taylor Swift compareceu no jogo beneficente Celebrity Softball de David Njoku, jogador do Cleveland Brown, e surpreendeu fazendo uma jogada específica do esporte de maneira espetacular!

No perfil oficial do time de beisebol Lake County Captains, foram compartilhadas imagens de Kelce fazendo um home run em campo, quando a bola é rebatida para além dos limites da área. Por isso o jogador consegue passar por todas as bases e fazer a pontuação perfeita.

No clipe compartilhado, de acordo com a revista People, Travis jogou o bastão no chão assim que acertou o golpe, enquanto pulava para cima e para baixo, agitando os braços para a multidão.