Internada em São Paulo, Preta Gil recebe visita de Gilberto Gil no hospital

Preta Gil segue internada no Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo. Na última quarta-feira, dia 9, Bela Gil foi à unidade de saúde fazer companhia à irmã e registrou um momento carinhoso entre a cantora e Gilberto Gil.

No registro compartilhado nos Stories do Instagram pela apresentadora e chef de cozinha, o artista aparece visitando a filha. O clique mostra Gilberto de pé com a mão no ombro de Preta, que está sentada na cama de hospital olhando para o pai.

Na legenda, Bela escreveu:

Amor amor.

Vale lembrar que o boletim médico mais recente da cantora foi emitido pelo Hospital Sírio-Libanês na última terça-feira, dia 8, informando:

A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira (Preta Gil) encontra-se internada no Hospital Sírio-Libanês desde 7/4, para acompanhamento oncológico. A paciente segue estável e não há previsão de alta nesse momento. Preta Gil está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira.