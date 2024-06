Tigre encara o Remo em busca da primeira vitória fora de casa

Ainda sem vencer fora de casa na campanha da Série C do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo FC viajou até o Pará para enfrentar o Remo, às 19h de hoje, no Estádio Evandro Almeida.

Mesmo na zona de classificação para a segunda fase, na quinta colocação, com 14 pontos e 100% de aproveitamento nos jogos em casa, o Tigre soma dois empates e uma derrota como visitante pela Série C. Para conquistar o primeiro triunfo longe do Estádio 1º de Maio, o clube do Grande ABC confia no momento instável em que se encontra o adversário, que ocupa o meio da tabela, no 13º lugar, com sete pontos.

Titular na defesa do São Bernardo, o zagueiro Rafael Forster reconhece a grandeza do Remo, mas confia na preparação do técnico Ricardo Catalá. “É um clube muito grande, com uma torcida apaixonada que vai lotar o estádio, mas não podemos tratá-los de forma diferente. Vamos ver os pontos positivos e negativos deles, para que possamos fazer um grande jogo”, afirma o atleta.

O Tigre vem de vitória na última rodada, por 1 a 0, diante do Ypiranga-RS, em São Bernardo. Apesar da instabilidade, o adversário também foi vitorioso nó último compromisso, quando visitou o Sampaio Correia e garantiu o placar de 2 a 1.

O torcedor do Tigre se recorda com carinho de compromissos contra o clube do Remo. A equipe do Pará foi a primeira a enfrentar o São Bernardo na história do clube na Série C, em 2023. Na ocasião, o time do Grande ABC levou a melhor e saiu vitorioso pelo marcador de 3 a 1.

Com o objetivo de manter o São Bernardo na zona de classificação, o técnico Ricardo Catalá reconhece que a dificuldade aumenta conforme o campeonato avança. “Os adversários nos estudam cada vez mais, mas estamos apresentando um bom repertório de soluções, principalmente nos jogos em casa”, explica o comandante, que também exalta a união do elenco, dizendo que todos os jogadores que entram em campo estão correspondendo às expectativas.

Lesões atrapalham o Tigre desde o início do campeonato, e o zagueiro Alan Santos é dúvida para a partida. O atleta havia retornado para os treinos normais, mas voltou a sentir dores na panturrilha antes do último compromisso.

O volante Rodrigo Souza e o zagueiro Paulo Eduardo se recuperam de forma gradual e estão voltando aos treinamentos com o restante do elenco, mas ainda sem condições de serem relacionados.