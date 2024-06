Produtos de graça em shopping andreense: conheça a nova Mimoo

Nesta segunda-feira (10), o Atrium Shopping de Santo André inaugura uma loja fora dos padrões: a Mimoo Grátis, onde todos os produtos de grandes marcas são adquiridos gratuitamente. Para aproveitar, é preciso baixar um aplicativo no celular e, assim, realizar a reserva dos itens desejados. A gama de opções varia entre alimentos, bebidas, produtos de higiene e beleza.

“Há felicidade em ter um ponto de resgate da Mimoo em Santo André. Nesta entrega de itens para experimentação, a empresa oferece um modelo ganha-ganha entre marcas e consumidores no centro de compras. A chegada deste modelo pode sim transformar a experiência dos clientes”, explica Karinny Greggio, CMO da loja.

Já a gerente geral do Atrium, Vanessa Nery Shopping, destacou que a operação é sinônimo de inovação no local, como uma "oportunidade de poder gerar ainda mais momentos e experiências para os clientes".

A loja ficará localizada no Piso Térreo do shopping e funcionará entre segunda e sábado, das 12h30 às 20h. Para a inauguração e segundo as divulgações, dois destaques disponíveis para retiradas são os protetores solares da linha Australian Gold e esmaltes da Vult.