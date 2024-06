Bete deixa em aberto nome de vice do PT

A pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque, deixou em aberto a escolha de seu companheiro de chapa nas eleições de outubro e disse que Psol, PCdoB e PDT concorrem à indicação. A declaração foi dada durante evento com a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior (PT), ontem, em visita à cidade, onde nasceu e viveu parte da vida.

Apesar de a pré-candidata deixar a escolha indefinida, o vereador Ricardo Alvarez (Psol) disse ao Diário que há “90% de chances” de o Psol compor a chapa. Independentemente do partido escolhido, “todos estarão unidos”, garantiu a postulante. A confirmação, no entanto, deve ocorrer apenas na noite da segunda-feira, após reunião com representantes dos partidos aliados. O nome ainda precisa ser aceito pela federação, composta por PV e PCdoB.

Em maio, o Psol havia indicado Pedro Augusto, diretor do Sindipetro Unificado (Sindicato dos Petroleiros do Estado de São Paulo) e integrante do Coletivo Antirracista da FUP (Federação Única dos Petroleiros), para o posto. Também estão na disputa o ex-supersecretário dos prefeitos andreense Aidan Ravin (2009-2012) e são-caetanense Paulo Pinheiro (2013-2016), Nilson Bonome (PDT); e o médico José Murisset (PCdoB).

Na visão de Alvarez, a aliança entre os partidos da esquerda alavanca a candidatura de Bete, principalmente em um contexto no qual “a direita está dividida no município” - opinião com a qual concorda a secretária executiva da Casa Civil.

Miriam Belchior (PT), que é ex-ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, participou do lançamento da plataforma online do programa de governo de Bete, cujo objetivo é coletar sugestões dos cidadãos.

“Nós não só sobrevivemos aos enormes ataques que sofremos, como hoje estamos mais bem posicionados para enfrentar a ofensiva conservadora. O Brasil e o mundo sofrem com a ascensão da extrema direita”, disse.

Bete Siraque destacou o legado do ex-prefeito Celso Daniel (1951-2002), ex-cônjuge de Miriam. “A Miriam é a presença viva dessa história e desse legado. Ela construiu juntamente com o Celso Daniel as bases fundantes das estruturas de uma política de gestão pública. O PT fez muito e fará ainda mais por Santo André”, afirmou. Em discurso, Miriam ressaltou: “estar aqui para mim é como voltar para minha casa”.

Mario Matiello, presidente do Partido Verde (PV) em Santo André, esteve presente no evento, assim como Igor Carneiro, que representou o presidente do PCdoB local, Davidson Ribeiro. O evento também reuniu o deputado estadual Rômulo Fernandes (PT); o pré-candidato petista a prefeito de São Caetano, Jair Meneguelli; e pré-candidatas à Câmara de Santo André.