Palavra do Leitor - 8 de junho de 2024

Impostos sobre igrejas

‘Outra igreja é alvo de cobrança indevida de IPTU em S.Caetano’ (Política, ontem). Errado. A alínea “b” do inciso VI do artigo 150 da Constituição dispõe ser vedado instituir impostos sobre templos de qualquer culto.

Davi C. Dutra

do Instagram

Privatização das praias

A PEC da privatização das praias nos faz lembrar do cantor Cazuza em uma de suas canções, que diz “a sua piscina está cheio de ratos, suas ideias não correspondem os fatos” e “pois assim se ganha mais dinheiro”. Políticos mostram em seus comportamentos que não têm compromisso nenhum com o povo. Esse debate começou na reunião ministerial do então presidente Jair Bolsonaro, pautado pelo o então chefe da Pasta de Economia, Paulo Guedes, alegando que se a proposta passasse, entrariam muitos dólares – mas não para a ralé; para os magnatas. Foi nesse tom que mencionou para a sua colega Damares. E hoje o senador Flávio Bolsonaro se tornou o relatou da PEC. Imaginemos a indústria da prostituição infantil, os atos imorais nas praias do Nordeste... Esses são os que defendem a família. A Suprema Corte deve analisar a consequência desta PEC em questão da segurança e da soberania nacionais.

Eduardo Furtado

Mauá

Securitização

‘Securitização pode dar até R$ 2 bi para região’ (Política, dia 6). Gostei. Obrigado, deputado federal Alex Manente, futuro prefeito de São Bernardo.

Gerson Mariano

do Instagram

Gaúchos

Fazendo uso desse importante espaço no Diário, tocamos, novamente, neste grave problema pelo qual tem vivido e sobrevivido o Rio Grande do Sul e seus habitantes. Assim como a fênix, pássaro da mitologia grega, renasceu das próprias cinzas, nossos gaúchos terão de renascer das águas. E é nesse momento que nós, que acreditamos em Deus, precisamos nos curvar para, por meio de nossa fé, e não religião, pedir, jejuar, interceder, orar, rezar e nos entregar espiritualmente durante esse processo de sofrimento dos nossos irmãos. Não estou aqui propondo essa reflexão sobre cuidados espirituais para católicos, evangélicos, cristãos, budistas, xintoístas e outras denominações religiosas, pois essa é hora super delicada e especial para que nós, como instrumentos de Deus, nos voltemos para oferecer aos nossos desamparados e queridos sulistas a restauração que eles têm como sonho.

Cecél Garcia

Santo André

Apostas virtuais

Há algum tempo estamos assistindo a uma enxurrada de sites de apostas virtuais pipocarem em anúncios e até em patrocínio a agremiações esportivas. É um tal de “betisso”, “betaquilo”, “aquilobet” etc. que, com suas apostas baratas, iludem as camadas mais pobres da população, sob a perspectiva de ganhos fáceis, comprometendo nelas, muitas vezes, o dinheiro oriundo de auxílios sociais. Não é à toa que esses sites já são considerados o novo ópio do povo. Pergunto aos que se dizem representantes dos brasileiros: Quantos empregos foram gerados por esses sites? Qual a sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social? Será que não seria muito mais produtivo a liberação de cassinos em regiões menos favorecidas pelo progresso? Esses estabelecimentos gerariam empregos e renda aos habitantes, diminuindo a dependência de programas sociais, alavancariam o turismo interno e externo, promoveriam o crescimento econômico da região, gerariam mais impostos. Mas o que esperar de governos, inclusive dos anteriores, que só tem olhos para a manutenção de seus respectivos currais eleitorais sem se preocupar com o desenvolvimento da população.

Vanderlei Retondo

Santo André