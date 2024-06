Em retorno a sua casa, Netuno pega Costa Rica

O Água Santa finalmente volta a atuar na Arena Inamar, após espera de quase quatro meses. No retorno à sua casa, o time recebe o Costa Rica-MS, às 18h deste sábado (8), para se manter na zona de classificação para a segunda fase da Série D do Brasileiro.

Durante o período fechada, a Arena Inamar recebeu melhorias que incluíram desde a ampliação do setor de camarotes até a troca total do gramado. Há quatro rodadas sem vencer, o Netuno conta com o apoio da torcida local para reencontrar o caminho dos triunfos.

O adversário também não chega em boa fase e, na última rodada, foi goleado pelo Santo André por 5 a 2. Em terceiro lugar no Grupo A7 com nove pontos, o Água Santa não garante nova colocação na classificação, mas pode abrir vantagem em relação aos times fora da zona de classificação.

Durante a semana, a diretoria anunciou a contratação do atacante Higor. O atleta, de 21 anos, chega em definitivo ao clube de Diadema. Ele defendia o Corinthians e fez parte do elenco campeão da Copa São Paulo de Juniores deste ano.

Os ingressos para conferir volta do Netuno à Arena Inamar estão disponíveis no site sportsceo.com.br e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), além da bilheteria do estádio, que funciona entre 10h e 18h.

A transmissão acontece pelo canal TV Netuno no YouTube.