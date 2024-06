Sabrina Carpenter e Barry Keoghan protagonizam clipe para nova música da cantora

Quebrou a internet! Sabrina Carpenter já tinha dado o que falar quando anunciou o lançamento de sua nova música Please, please, please no começo da semana. O que os fãs não esperavam na noite de quinta-feira, dia 6, era que o videoclipe viria cheio de surpresas e a principal: a participação de Barry Keoghan, apontado como seu namorado desde o início de 2024.

Barry e Sabrina vêm sendo vistos juntos em diversos lugares, tais como Coachella; The Eras Tour, da cantora Taylor Swift; e Met Gala. Agora, os pombinhos quebraram a internet mais uma vez protagonizando o clipe da artista. Nele, o ator interpreta um prisioneiro que acabou de deixar a prisão, mas não consegue parar de cometer crimes e isso deixa sua amada, interpretada pela própria cantora, triste e decepcionada.

Keoghan ficou famoso por seu papel em Eternos, da Marvel, como Druig, em 2021. No entanto, o ator ficou ainda mais conhecido e comentado após seu polêmico papel em Saltburn, como Oliver, em 2023. Sabrina, em uma de suas performances no Coachella em abril deste ano, fez um trocadilho com uma cena do filme no trecho de Nonsense - e, detalhe, ele estava na plateia!

Vale lembrar que Sabrina anunciou novo álbum, Short n' Sweet, na última terça-feira, dia 4, e já tem duas faixas divulgadas, Please, please, please e Expresso. Ficou ansioso para as novidades?