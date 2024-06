Kate Middleton e William teriam se reaproximado durante tratamento de câncer

Kate Middleton está afastada de seus deveres reais desde que anunciou, em março de 2024, seu diagnóstico de câncer. No entanto, parece que esse período de tratamento preventivo tem sido importante para ela se reconectar com a família.

Segundo uma fonte contou a revista US Weekly, a Princesa de Gales teria se reaproximado do marido nesse momento delicado:

Eles estão se reconectando e andam mais próximos do que nunca. O anúncio de que a realeza não poderá trabalhar foi inesperado, mas permitirá que Kate e William passem mais tempo juntos.

Atualmente, os compromissos reais foram cancelados devido a decisão do primeiro-ministro, Rishi Sunak, de antecipar as eleições gerais no Reino Unido.

Ainda de acordo com a fonte, a Princesa de Gales pode nunca mais voltar a exercer funções reais da forma como lembramos. A revista revelou que a equipe da esposa do Príncipe William supostamente está reavaliando o que ela será capaz de assumir quando voltar, e adicionou:

- Ela pode nunca mais voltar ao papel que as pessoas a viram antes.