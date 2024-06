Azulão anuncia atletas para a Copa Paulista

Após a má campanha no Campeonato Paulista da Série A-3, em que o resultado foi o rebaixamento do clube, o São Caetano se prepara para a disputa da Copa Paulista 2024, que tem início no próximo dia 15.

Nesta semana, o Azulão começou a apresentar à torcida o elenco reformulado para a competição estadual, que pode dar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 ou na Copa do Brasil.

Até o momento, quatro atletas foram anunciados. O primeiro deles é o lateral direito Ronaldo Lucas. Com 26 anos, o defensor jogava pelo o União São João antes de chegar no São Caetano, e somou passagens no Bangu e Inter de Lajes. Segundo o clube, o atleta foi contratado por ter boas características de marcação e velocidade.

Nas redes sociais, Ronaldo Lucas demonstrou animação por vestir a camisa do Azulão. “Muito feliz e honrado de estar aqui, vamos juntos”, comemorou o atleta.

Para o setor ofensivo, a equipe do Grande ABC confirmou a o atacante Matheus Lu, 26, que também atuava pelo União São João, e o meia Lucas Nathan, 25 anos, ex Pouso Alegre.

De volta para a defesa, o São Caetano anunciou ontem o jovem lateral esquerdo Gabriel Negreiros, que vem do Araguaíana, de Tocantins.

Até a estreia da Copa Paulista, que acontece no dia 15, em um clássico regional contra o EC São Bernardo, o Azulão anunciará mais jogadores que farão parte do elenco.

Na Copa Paulista, o São Caetano está no grupo 5 e, além do Cachorrão, também terá Juventus, Oeste, Portuguesa e Suzano. como seus adversários.