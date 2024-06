Alex ganha força após relatar a securitização

O desempenho do deputado federal Alex Manente (Cidadania) na relatoria do projeto de lei que regulamenta a securi-tização da dívida ativa da União, dos Estados e dos municípios chamou a atenção da cúpula da Câmara. A habilidade do parlamentar em convencer 384 colegas do plenário a votar favoravelmente a proposta que patinava no Congresso desde 2016, quando foi apresentada pelo então senador José Serra (PSDB), fez com que algumas lideranças passassem a enxergar nele a capacidade de argumentação necessária para disputar a presidência da Casa. O próprio Arthur Lira (PP-AL), que ainda não bateu o martelo sobre seu sucessor no comando da Mesa, a partir de 2025, teria demonstrado simpatia pela ideia. O plano de Alex, todavia, é outro: ser prefeito de São Bernardo.

BASTIDORES

Haja título!

Em ano de eleição, é ainda mais comum nos legislativos brasileiros o aumento da concessão e entrega de títulos honorários. Em Diadema não é diferente. Somente nesta semana, a Câmara entregou dois títulos de Cidadão Diademense. Na quarta-feira, o agraciado foi o juiz de paz Wilson Roberto Spósito (foto), que recebeu a honraria das mãos do vereador Antônio Rodrigues (PT). Na véspera, o homenageado foi o ex-vice-prefeito Joel Fonseca (PT), também em atendimento a um decreto de Rodrigues. Na segunda-feira, duas lideranças da igreja evangélica Comape (Comissão Apostólica e Profética dos Embaixadores) de Diadema, o bispo Nilo Gomes e o pastor Gedeão Gomes, foram agraciados com medalhas legislativas do Mérito Social e dos Direitos Humanos, em homenagem proposta por Eduardo Minas (PROS). Méritos dos homenageados à parte, haja salamaleques!

Vice?

José Luiz Gavinelli, que integrava a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) desde o início, em 2017, deixou ontem, último dia para políticos que têm pretensão de concorrer a cargo majoritário na eleição de outubro se desincompatibilizarem, a Secretaria de Finanças de São Bernardo. Presidente municipal do União Brasil, partido de Flávia Morando, pré-candidata governista ao Paço, ele disse estar “à disposição” para a batalha.

Opção

Em sua live semanal exibida nas redes sociais, ontem à noite, Orlando Morando disse que José Luiz Gavinelli é uma das alternativas para compor a chapa de Flávia Morando, sua sobrinha. “Gosto do nome, mas não está definido”, declarou, lembrando que há “muitos” outros “se apresentando”. Dois foram citados pelo chefe do Executivo: Luís Ricardo Davanzo, ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em São Bernardo, e José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, presidente do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros).

Em Brasília

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), deu mais um passo para a concretização do Instituto Federal na cidade. O petista se reuniu ontem com o ministro da Educação, Camilo Santana, em Brasília, para iniciar a discussão de terrenos e prédios que podem abrigar o equipamento. “São ótimas notícias. Temos avançado muito nas discussões para que o Instituto Federal se torne realidade o quanto antes”, comentou Filippi.

Lista

Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que Diadema estava na lista de 100 locais contemplados com campi do instituto, nos quais serão investidos R$ 3,9 bilhões. Será a primeira do município - que, em 2008, ganhou unidade da Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo).