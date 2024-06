Gilvan diz que nome do vice sairá próximo de convenções

Pré-candidato a prefeito de Santo André, Gilvan Júnior (PSDB) disse ontem que ainda dialoga com líderes dos partidos aliados em busca da definição do nome a ser indicado para compor a chapa governista. O anúncio oficial, ainda de acordo com o tucano, deve ser feito próximo à data das convenções, que neste ano começam em 20 de julho,

“Vamos deixar isso para próximo das convenções. Temos bons quadros junto com a gente. A gente vai continuar conversando, para a hora certa”, disse Gilvan ao ser questionado sobre a escolha do pré-candidato a vice em programa exibido no portal Repórter Diário.

O tucano não citou nenhum nome, mas afirmou que o pré-requisito para ser escolhido é possuir “conexão com a cidade”. O PSDB conseguiu agregar outros sete partidos à aliança para manter o comando de Santo André, que administra há sete anos e cinco meses com Paulo Serra: Cidadania, Avante, MDB, Podemos, PRD, PSD e Solidariedade.

O nome do pré-candidato a vice tem de estar definido até as convenções partidárias, que, segundo calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), vão ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os candidatos ao Executivo e ao Legislativo na Justiça Eleitoral.