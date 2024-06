Mari Maria fala sobre influenciadora e internautas apontam indireta para Bianca Andrade: Está nítido que a Bianca incomoda

Eita! Novamente, Mari Maria foi apontada por internautas de dar uma alfinetada em Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. As duas vêm trocando supostas indiretas após o lançamento do pó compacto da marca de maquiagem de Boca Rosa pautado no marketing de que o pó solto teria sido inventado por homens que não entendem a vida das mulheres e a praticidade do compacto. Nessa divulgação, Mari Maria discordou das falas e fez um vídeo contando outra história e, desde então, a internet vem apontando problemas entre elas.

Dessa vez, Mari participou do programa No Lucro, da CNN, onde falou sobre uma suposta influenciadora digital que alegou ter faturado cerca de 400 milhões de reais com sua marca. Na entrevista, a maquiadora fala que esse valor é inviável, pois a marca da concorrente era vinculada com uma empresa de maquiagem, e a margem de faturamento dela seria menor.

Não demorou para os seguidores relacionarem à Bianca, e Maria foi alvo de diversas críticas nas redes sociais:

E por que a Mari está se doendo? Cara cada um faz teu corre, enquanto ela se dói, Bianca está faturando.

Mari Maria conteúdo: falar da Bianca.

Está nítido que a Bianca incomoda

Senti um tom de inveja.

No entanto, alguns internautas concordaram com as falas da ruiva:

Todo mundo sabe quanto a Boca Rosa mente...

Vish! Será que vem treta por aí?