Southgate define os 26 jogadores da Inglaterra para Eurocopa e Grealish e Maguire são cortados

Gareth Southgate definiu nesta quinta-feira os 26 jogadores que defenderão a Inglaterra, uma das favoritas, na Eurocopa, a partir do dia 14 de junho, em solo alemão. O treinador trabalhava com 33 nomes e anunciou os sete cortados, entre eles, o meia Grealish, e o zagueiro Maguire, machucado.

O defensor do Manchester United vinha fazendo tratamento com os médicos da seleção inglesa para ver se conseguia defender o país na Eurocopa. Mas o problema na panturrilha foi diagnosticado como mais grave que o esperado e ele acabou fora. Ausente diante da Bósnia Herzegovina na segunda-feira, também não conseguiria enfrentar a Islândia no último amistoso antes da Euro, nesta sexta-feira.

"Estou desolado por não ter sido selecionado para jogar pela Inglaterra no Euro deste verão. Apesar dos meus melhores esforços, não consegui superar uma lesão na panturrilha. Talvez tenha me esforçado demais para tentar estar lá. Estou absolutamente devastado", escreveu em suas redes sociais.

Maguire, contudo, prometeu apoio aos companheiros. Nas casas de apostas, a Inglaterra encabeça a lista de favoritos. "Para mim, representar a Inglaterra é a maior honra. Significa tudo para mim. Se não posso ajudar a equipe como jogador, vou apoiá-la como torcedor, juntamente com o resto do país. Vão lá e ganhem, rapazes", completou.

Já Grealish foi uma opção de Southgate. O meia já vinha em baixa no Manchester City e acabou preterido. Os outros cortados foram Maddison, Branthwaite, Trafford, Curtis Jones e Quansah, destaque pelo Liverpool. A seleção já não tinha Rashford, Sterling, Henderson e Jadon Sancho.

Com desfalques de peso no ataque, a seleção apostará no meia Jude Bellingham, do Real Madrid, e no artilheiro Harry Kane, do Bayern, com o empolgado Phil Foden, do Manchester City, a seu lado. Saka e Watkins, destaques no Campeonato Inglês por Arsenal e Aston Villa, respectivamente, brigam por outra vaga na frente.

Os ingleses estão no Grupo C da Eurocopa, ao lado de Eslovênia, Sérvia e Dinamarca. A estreia ocorre no domingo, dia 16, diante dos sérvios.