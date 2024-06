Luana Piovani critica Neymar Jr. novamente e cita funcionário do jogador envolvido no caso Robinho

Luana Piovani não tem papas na língua. E o alvo das farpas mais recentes é Neymar Jr.. Os dois começaram a se alfinetar na internet após a atriz compartilhar em suas redes sociais que gostaria que seus filhos não tivessem o jogador como ídolo. Além disso, criticou a postura do craque em relação à discussão sobre a privatização das praias brasileiras, o que gerou o maio bafafá.

Dessa vez, Luana postou nos Stories do Instagram um recorte de uma matéria que noticiava que um funcionário envolvido no caso Robinho (que foi preso por caso de estupro) trabalha no Instituto Neymar. A leoa da internet não perdeu tempo e alfinetou o jogador:

Que lindo! Ignóbil e sua corja de bandidos.

Vale lembrar que, desde o início da treta, Piovani se refere ao Neymar como Ignóbil. Vish! Será que vem mais briga por aí?