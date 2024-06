CVV abre inscrições e capacitará novos voluntários no Grande ABC

A Regional ABC “Caminho do Mar” do Centro de Valorização da Vida (CVV), que engloba as cidades e entorno de Santo André, São Bernardo, São Caetano, São José dos Campos, São Vicente, Santos, Mogi das Cruzes e São Sebastião recebe até a sexta do dia 14 de junho inscrições para mais uma edição do seu curso preparatório de novos voluntários. Os novos membros atuarão no combate e prevenção ao suicídio.

Realizado em formato remoto ou presencial (dependendo da localidade), o treinamento de capacitação das novas turmas será realizado nos dias 15 e 16 de junho, das 8h30 às 12h30 (turma A), e de 17 a 21 de junho, das 20 às 22 horas (turma B).

Após a conclusão desta etapa inicial, os participantes que desejarem continuar o curso terão um encontro semanal de três horas, em horário a ser escolhido e aprovado pelo próprio grupo.

Esta fase dura, no mínimo, oito semanas, sendo considerada essencial para que os futuros voluntários tenham o apoio e a estrutura emocional necessários para lidar com os problemas relatados por outras pessoas.

Ao completar o treinamento intensivo, os voluntários começarão um período supervisionado de estágio, em que realizarão atendimentos reais pelo telefone 188.

Cada plantão tem duração de quatro horas, sendo executado uma vez por semana, ao longo de três semanas. Concluído este período, o voluntário será efetivado e passará a fazer parte do CVV.

SERVIÇO

O CVV recomenda que as inscrições sejam realizadas quanto antes, para garantir a participação, visto a vasta procura. Segundo a instituição, os candidatos que se inscreverem, mas não conseguirem efetivar a matrícula nas turmas de junho, serão incluídos em um banco de dados para futuras oportunidades.

A entidade conta, atualmente, com 3.500 voluntários em todo o país. O número ainda é considerado insuficiente para atender à crescente demanda da população que precisa de ajuda.

O link de inscrição (https://cvv.org.br/seja-voluntario/) fica disponível todos os dias do ano e é válido para todo o país.

O atendimento é feito de forma voluntária e gratuita a todas as pessoas que queiram e precisem conversar, sob total sigilo, por telefone, e-mail e chat, 24 horas por dia, sete dias por semana.