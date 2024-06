Novo casal? Demi Moore e Joe Jonas flertam em Cannes e algo pode estar rolando

Ao que parece, a vida amorosa de Joe Jonas segue agitada! Apenas dias depois de terminar o namoro de cerca de cinco meses com a modelo Stomi Bree, o cantor foi visto em clima romântico com a atriz Demi Moore.

De acordo com o Page Six, Joe, 34 anos de idade, e Demi, de 61 anos de idade, foram visto flertando durante o Festival de Cannes. E as coisas não pararam por aí! Fontes afirmaram que os artistas criaram vínculos amorosos e até foram vistos juntos em restaurante.

Por outro lado, outro insider disse que não houve nenhum affair entre eles, sendo Jonas e Moore apenas bons amigos.