Rei Charles III teria mandado presente de aniversário para Lilibet Diana

Parece que Rei Charles III não ignorou totalmente o aniversário de sua neta, Lilibet Diana, filha de Príncipe Harry e Meghan Markle. Segundo o especialista real Tom Quinn, em entrevista ao jornal The Mirror, o monarca teria enviado um presente junto com uma mensagem para a neta caçula.

- O rei Charles não tinha intenção de ignorar completamente o aniversário de Lilibet, então enviou um presente junto com uma mensagem.

Ainda de acordo com Tom, Charles estaria planejando dar um presente ainda mais especial no futuro, assim como fez com George, primogênito de Príncipe William e Kate Middleton.

- Ele deu ao Príncipe George um lindo balanço de madeira feito à mão com o nome de George gravado nele e ele tem planos de dar algo semelhante a Lilibet, mas não este ano. E não a menos e até que a rivalidade familiar acabe.

Lilibet ganhou uma festa de aniversário adiantada dos pais, segundo informações da revista People. A celebração aconteceu na casa de Harry e Meghan em Montecito, na Califórnia, Estados Unidos. Ainda de acordo com o jornal, o Duque e a Duquesa de Sussex não teriam convidado nenhum membro da família real para a festa.