Juntos há sete anos, Caio Blat se emociona ao receber recado de Luisa Arraes no Encontro

Caio Blat não nega que é super apaixonado pela esposa, Luisa Arraes. Durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, o ator estava fazendo a divulgação do filme Grande Sertão, que protagonizou ao lado da amada, e acabou sendo surpreendido por um vídeo dela.

Nas imagens, Luisa contou que foi através da gravação da obra, há sete anos, que conheceu e se apaixonou por Caio. Por isso, o filme acabou tendo um lugar muito especial no coração dos dois. Ao final do vídeo, Blat apareceu com lágrimas nos olhos.

Ainda em conversa com Patrícia Poeta, Caio falou sobre o seu personagem em Grande Sertão. O filme nacional estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 6.