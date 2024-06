Kate Middleton pode nunca mais voltar ao papel que as pessoas a viram antes, dizem fontes

No dia 22 de março de 2024, Kate Middleton pegou a internet de surpresa ao anunciar o motivo de seu sumiço completo de eventos sociais da família real. A princesa surgiu em um vídeo gravado quase três meses após sua última aparição pública e anunciou que estava passando pelo tratamento de um câncer.

Agora, a notícia mais recente é a de que a Princesa de Gales pode nunca mais voltar a exercer funções reais da forma como lembramos, segundo informações do US Weekly. Fontes revelaram ao veículo que a equipe da esposa do Príncipe William supostamente está reavaliando o que ela será capaz de assumir quando voltar, e adicionou:

- Ela pode nunca mais voltar ao papel que as pessoas a viram antes.

No entanto, insiders acreditam que o casal real trabalhar menos pode ser bom para eles:

- O anúncio de que a realeza não poderá trabalhar tanto foi inesperado, mas permitirá que Kate e William passem mais tempo juntos. Eles estão se reconectando e estão mais próximos do que nunca.